Ricercato per tentato omicidio preso in ospedale

SIRACUSA – Agenti della polizia di Siracusa, intervenuti al pronto soccorso dell’ospedale Umberto I di Siracusa per una lite, hanno identificato e bloccato un marocchino di 37 anni ricercato per tentato omicidio e, pertanto, destinatario di un ordine di custodia cautelare in carcere. Il 37enne aveva colpito con un coltello un coetaneo durante una rissa avvenuta a Sibari di Cassano allo Ionio, nei pressi della stazione ferroviaria. Inoltre, l’extracomunitario risultava destinatario di un decreto di espulsione dal territorio nazionale, emesso dal prefetto di Cosenza nel 2020, e contestuale ordine di lasciare lo Stato emesso dal questore di Cosenza. Il 37enne è stato accompagnato nel carcere di Cavadonna.