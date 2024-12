Smontano l’auto nella stradina di campagna

PATERNÒ (CATANIA) – I carabinieri di Paternò hanno arrestato un 27enne di Belpasso, pregiudicato, e denunciato un 17enne di Motta Sant’Anastasia, anche lui pregiudicato, per furto aggravato e ricettazione. In contrada Valcorrente, a Belpasso, in fondo a una stradina senza uscita, l’attenzione dei militari è stata catturata da fascio di luce, circostanza anomala in quella zona non abitata. Insospettiti, si sono avvicinati al terreno in modo da non essere visti. Dentro quel terreno incolto, i militari hanno sorpreso i due ragazzi mentre smontavano gomme e cerchioni da una Fiat Panda.

I due malviventi, che stavano agendo indisturbati, illuminando l’utilitaria con una grande torcia, sono stati subito bloccati. Dagli accertamenti sulla targa della Panda, è emerso che l’auto era stata rubata a Palmi, in provincia di Reggio Calabria, lo scorso 15 ottobre, come denunciato dal proprietario 44enne. Immediata, pertanto, la perquisizione da parte dei carabinieri, durante la quale è stata recuperata una chiave a croce adoperata per smontare le ruote della vettura. Accertata la responsabilità penale dei due per la ricettazione dell’auto e il furto dei penumatici, per il 27enne è stato disposto l’obbligo di dimora nel Comune di Belpasso mentre, per il minorenne, è scattata la denuncia. La vettura rubata è stata riconsegnata al legittimo proprietario.