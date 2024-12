Rimane incastrato tra i frangiflutti a Capomulini

ACIREALE (CATANIA) – Un uomo di 68 anni che nella frazione acese di Capomulini era scivolato in una fessura profonda tra i frangiflutti in cemento del porto è stato soccorso dai vigili del fuoco. E’ stata necessaria una squadra specializzata in tecniche speleo-alpino-fluviali, che di solito opera in ambienti difficili come quelli rocciosi e marini. Il 68enne è stato estratto e portato via con un toboga, ovvero una barella speciale. Ha riportato alcune escoriazioni, ma le sue condizioni hanno necessitato un ricovero in ospedale per ulteriori esami.