Catania, occhio alle uscite

La sosta natalizia per ricaricare le batterie, ma anche per preparare il mercato di gennaio. Chiuso il 2024 al settimo posto in classifica, a nove lunghezze dalla capolista Benevento, da affrontare alla ripresa del campionato (5 gennaio, diretta esclusiva in chiaro su Telecolor), il Catania ha bisogno di ritoccare l’organico.

“Rafforzeremo la squadra”, ha garantito il presidente Ross Pelligra ai microfoni di Telecolor prima di volare a casa per il Natale, ma per farlo occorre anche sfoltire la rosa. La lista dei possibili partenti è decisamente lunga.

A capeggiarla non possono che esserci i cinque elementi fuori dal progetto tecnico, non in lista seppur sotto contratto: i difensori Monaco, Rapisarda e Silvestri, il centrocampista Zanellato e l’attaccante Chiricò. Cederli, anche solo in prestito, significherebbe alleggerire il budget stagionale e recuperare risorse per i nuovi acquisti. Per alcuni una potenziale pista si è delineata (Trapani per Zanellato e Chiricò, Campobasso per Rapisarda), per altri toccherà ai dirigenti trovarla (nella foto Catania Fc, Grella e Faggiano).

Ma nell’elenco di chi potrebbe salutare non ci sono solo i fuori organico. Se sono cinque i giocatori non in lista, almeno altrettanti sono gli effettivi che, per motivi diversi, potrebbero cambiare aria. Il primo è il portiere Adamonis, ormai al capolinea della sua esperienza in rossazzurro, tanto da non essere stato neppure convocato nel match contro il Sorrento, in occasione del quale ha debuttato tra i pali il sedicenne Butano. Gli altri possibili partenti sono Ierardi, Guglielmotti, Luperini e Montalto. Attenzione anche alla posizione di Verna, per il quale si è fatta avanti la Ternana. Se troveranno una collocazione, anche Celli, tra i professionisti, e Popovic, in D, andranno via.

Nonostante l’interessamento di club come il Pescara, il Catania non sembra invece intenzionato a cedere D’Andrea. Un trasferimento dell’ex Cerignola comporterebbe la necessità di individuare un rinforzo aggiuntivo per un reparto, quello d’attacco, che è una delle due priorità del mercato in entrata della società rossazzurra.

L’altra riguarda la porta, visto che l’ingaggio dello svincolato Farroni, complice l’infortunio che terrà fuori Bethers per diverse settimane, non è sufficiente a colmare la lacuna creatasi tra i pali. Tra i nomi al vaglio, quello del 34enne Vincenzo Fiorillo, in uscita dalla Salernitana. In ogni caso, come spiegato da Toscano nel post gara contro il Sorrento, non sono previste rivoluzioni in entrata, ma ritocchi mirati che servano davvero a rafforzare la squadra intervenendo dove necessario.