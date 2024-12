Pesa 150 kg: a Picanello servono i pompieri

CATANIA – Una donna di 65 anni che pesa più di 150 chili ha richiesto un intervento speciale dei pompieri di Catania. Necessitava infatti di essere portata in ospedale. Così nel quartiere di Picanello è intervenuta una squadra esperta in tecniche speleo-alpino-fluviali, che con un’autoscala è riuscita a prelevare la signora, successivamente trasferita in ospedale.