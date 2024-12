PALERMO – La polizia ha recuperato e riconsegnato al legittimo proprietario due biciclette a pedalata assistita rubate da un camper vicino al Foro Italico. Dopo la segnalazione del furto avvenuto davanti a villa Giulia, ad opera di due persone che sono fuggite in direzione di via Tiro a Segno, gli agenti si sono recati sul posto, dove, una coppia di coniugi tedeschi in vacanza, ha riferito dell’accaduto.

I poliziotti hanno subito avviato le ricerche dirigendosi in via Tiro a Segno, e dopo un’accurata ricerca in un complesso residenziale, hanno trovato una delle biciclette, nascosta tra una autovettura ed il muro perimetrale. La seconda bicicletta è stata invece trovata dagli agenti, coperta da un telone, all’interno di un casolare in disuso e fatiscente sempre nello stesso complesso abitativo. Le biciclette, del valore totale di circa 7.000 euro, sono state riconsegnate ai proprietari, mentre sono in corso indagini per risalire agli autori del furto.