CATANIA – Domani, sabato 14 dicembre, alle ore 9:00, presso la Camera di Commercio del Sud Est Sicilia, in via Cappuccini 2 a Catania, si terranno gli “Stati Generali delle Imprese in Sicilia”. L’appuntamento è organizzato da Assoesercenti presieduta da Salvo Politino, con il patrocinio di Regione Siciliana, Banca del Fucino, Camera di Commercio del Sud Est Sicilia e BCC di Pachino. Tra gli interventi, introdotti dal presidente Assoesercenti Salvatore Politino e moderati dal giornalista del quotidiano La Sicilia Mario Barresi, segnalo mons. Luigi Renna Arcivescovo di Catania, il direttore della Banca d’Italia (sede di Catania) Gennaro Gigante, per l’Irfis il componente del Cda Giuseppe Guglielmino, e poi gli economisti prof.ri Nino Galloni e Elita Schillaci e gli onorevoli Giorgio Mulé, vice presidente della Camera, Edy Tamajo, assessore regionale alle attività produttive e Giuseppe Castiglione membro della commissione agricoltura alla Camera.