La fuga dura poco: preso il ladro d’auto

RIPOSTO (CATANIA) – I carabinieri della compagnia di Giarre a Riposto hanno arrestato un pregiudicato 46enne del posto per tentato furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale. In piena notte i militari passando per via Vespri, hanno incrociato una Renault Clio di colore scuro il cui conducente, appena si è reso conto della loro presenza, ha repentinamente invertito la propria direzione di marcia imboccando, in senso vietato, la via Marconi.

I carabinieri si sono subito lanciati al suo inseguimento, attivando sirene e dispositivi luminosi. La fuga, durata poche centinaia di metri, si è conclusa quando il 46enne ha improvvisamente fermato il veicolo, tentando invano di scappare a piedi, infatti è stato subito bloccato dai militari, che lo hanno riconosciuto grazie alle sue pregresse vicende giudiziarie. A questo punto l’uomo, incalzato dagli investigatori non ha potuto far altro che ammettere di aver, poco prima, rubato quell’autovettura in Largo Cismon del Grappa. L’autovettura è stata restituita al proprietario, mentre il 46enne è stato fermato e posto ai domiciliari.