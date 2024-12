GIARRE (CATANIA) – Un 28enne di Santa Venerina è stato arrestato per droga. Durante perquisizioni a Macchia di Giarre, in via Risorgimento, i carabinieri hanno recuperato più di 1,2 kg di marijuana nascosti nell’interstizio di una cucina in muratura. Il proprietario della casa, un 30enne noto alle forze dell’ordine, si è dichiarato estraneo, asserendo che le chiavi di casa le aveva consegnate al muratore da lui incaricato di effettuare lavori di ristrutturazione. Il giovane è stato rintracciato: prima ha negato, poi ha ammesso la responsabilità. La droga sul mercato, avrebbe garantito introiti per oltre 20.000 euro.