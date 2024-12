Il dissing tra gli idoli siciliani dei bambini

Il dissing che non ti aspetti. Altro che Fedez e Tony Effe, a lanciarsi frecciatine, attacchi e critiche, nemmeno tanto velate, non sono due artisti della scena trap, dai quali ci si può aspettare rime affilate, ma sono gli idoli dei bambini di tutta Italia. Una battaglia a suon di video su youtube tutta siciliana, anzi palermitana. Infatti i ‘Me contro Te’ (Luigi Calagna e Sofia Scalia), youtuber da milioni di follower e incassi record al cinema, si scagliano contro un’altra coppia di giovani youtuber, anche loro di origini palermitane, i ‘DinsiemE’ (Erick Parisi e Dominick Alaimo) che negli anni hanno rosicchiato fette di piccoli fan agli inventori dell’intrattenimento per bambini su Youtube.



Volano stracci e l’inaspettato dissing diventa virale. I ‘Me contro Te’ attaccano i compaesani ‘DinsiemE’ e li accusano di plagio, loro replicano: “Promuovono il loro film usando il nostro nome”. Dopo aver imparato come fare uno slime con tutte le colle e i brillantini del mondo adesso, grazie allo scontro video dei loro miti, i bambini avranno imparato anche come insultarsi a vicenda tramite una telecamera e senza il confronto diretto, faccia a faccia. Un insegnamento poco edificante e contro l’idea che i dissapori o le divergenze possono esserci (e ci saranno nella vita da adulti) ma andrebbero chiariti con una comunicazione costruttiva. Che poi, al limite, ognuno rimane della propria opinione, ma almeno non si è trasformato in un vile bullo da tastiera.