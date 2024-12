CATANIA – Nunzia Decembrino, detta Ninni, dirigente medico in Terapia intensiva neonatale del Policlinico di Catania, è stata nominata dal sindaco Enrico Trantino esperta in Salute e servizi sociali per il la città metropolitana. “È sul sostegno alle fragilità e alle famiglie che si fanno carico di accudire persone con patologia cronica o disabilità che si misura il grado di civiltà di un Paese – commenta lei -. La città metropolitana può fare molto per migliorare l’offerta dei servizi socio-sanitari e aiutare le persone bisognose di assistenza”.