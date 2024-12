Esplosione nel deposito Eni, operaio catanese tra i dispersi

C’è un operaio catanese di 57 anni tra i dispersi nell’esplosione di stamattina in un deposito Eni a Calenzano, in provincia di Firenze. Il bilancio provvisorio è di due morti e 26 feriti. Uno dei due deceduti è il 62enne Vincenzo Martinelli, originario di Napoli. Gli altri dispersi, tutti operai che stavano guidando le autocisterne, un 49enne della provincia di Novara, un 45enne nato in Germania ma italiano e un 45enne di Matera.

Secondo una prima ricostruzione degli inquirenti, l’esplosione sarebbe avvenuta a seguito della perdita di liquido durante le operazioni di ricarica delle autobotti. L’area in cui è avvenuta la deflagrazione è stata posta sotto sequestro. “Non ho mai visto niente del genere nella mia vita, sembrava ci avesse attraversato un tuono”, ha raccontato uno dei feriti. “Non abbiamo capito che cosa è successo, perché tutto è accaduto in pochi secondi. L’esplosione – spiega il testimone ferito – è stata così forte da farci saltare per diversi metri all’interno del nostro ufficio, i vetri si sono sfondati e ci hanno ferito. E’ stata l’esperienza più traumatica di tutta la mia vita”.

“Ho visto una scena impressionante, c’è una distruzione totale. Immagino chi era lì a lavorare ed era lì vicino o sotto le infrastrutture di ricarica, quello dev’essere apparso come un inferno. La situazione è indescrivibile. Noi sappiamo che stamani nell’azienda erano stati effettuati 35 accessi – ha detto il sindaco di Calenzano Giuseppe Carovani dopo un sopralluogo sul posto – Nel piazzale esterno dello stabilimento c’era stato un episodio di incendio di un’autocisterna diversi anni fa, ma fino a ieri all’interno non si erano mai verificati episodi di questo tipo”.

IN AGGIORNAMENTO