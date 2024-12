Spacca finestrino e ruba due giubbotti: cittadino lo rincorre

CATANIA – La polizia di Catania, dopo la segnalazione di un cittadino, ha arrestato un trentenne tunisino che ha tentato di rubare due giubbotti da un’auto parcheggiata in via Cristoforo Colombo. Il ladro ha rotto il finestrino di un’utilitaria parcheggiata in strada e ha portato via due giubbotti lasciati sul sedile posteriore. Un residente della zona lo ha visto rovistare nell’auto e non ha esitato a intervenire, dapprima urlando per attirare l’attenzione dei passanti e poi quando il ladro ha tentato di fuggire lo ha rincorso.

Dopo una manciata di metri è riuscito a raggiungerlo e grazie al supporto di altre persone a fermarlo e chiamare la polizia. Nel frattempo il ladro, nel tentativo di farla franca, aveva sfoderato un coltello a serramanico. Gli agenti intervenuti lo hanno bloccato trovandolo in possesso di alcuni attrezzi per compiere furti su auto, in particolare un frangivetro e un cacciavite, oltre al coltello a serramanico. I due giubbotti sono stati riconsegnati al proprietario che aveva noleggiato l’auto quella mattina non appena arrivato a Catania con la famiglia per una vacanza.