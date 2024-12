Sul comodino proiettili e crack: denunciato 17enne

CATANIA – Controlli antidroga dei carabinieri di Catania nell’area dello storico quartiere del Fortino. Un 17enne è stato denunciato a Catania dai carabinieri perché trovato in possesso di 3 grammi di crack e 10 proiettili calibro 9 x 21. La droga e le munizioni erano custoditi nel cassetto del comodino della sua camera da letto, nell’abitazione che condivide con i genitori. Il minorenne deve rispondere di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e di detenzione abusiva di munizionamento comune.

Circa mezzo chilogrammo di marijuana ‘sfusa’, 43 dosi già confezionate della stessa sostanza stupefacente e un bilancino di precisione sono stati sequestrati dai carabinieri nell’abitazione di via Acquedotto greco di un 49enne, che è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di droga. La sostanza stupefacente era in un involucro di cellophane sopra un armadio. I militari hanno anche trovato altre due dosi di marijuana e una grande quantità di bustine per il confezionamento su un tavolo in cucina. Il 49enne è stato posto ai domiciliari.