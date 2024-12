Negli slip la ‘wax’, la droga simile alla cera d’api

CATANIA – La polizia di Catania ha arrestato un romeno di 20 anni trovato con quasi 200 grammi di droga, tra marijuana e hashish, nascosta negli slip. Il giovane è stato beccato in via Trieste dagli agenti durante uno dei servizi di controllo. In un primo momento, il 20enne ha tentato di mantenere la calma, guardandosi intorno per cercare una via di fuga. Poi, però, sentitosi alle strette, ha consegnato ai poliziotti tre buste, che aveva nascosto nei pantaloni, contenenti 42 dosi di marijuana e 10 di hashish.



A destare la curiosità degli agenti è stata una bustina con la scritta ‘wax’, estratta dagli slip. All’interno della bustina è stata trovata una sostanza diversa dalle altre, di colore giallastro, della consistenza simile alla cera d’api, riconducibile a un tipo di droga derivato della marijuana con un’elevata concentrazione di principio attivo. Si tratta di una sostanza ritenuta pericolosa poiché provoca un effetto immediato e particolarmente potente al punto da provocare devastanti stati di alterazione psicofisica.