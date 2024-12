Notte di spaccate: saccheggiata la Rinascente

Colpo con spaccata a Palermo nella Rinascente di via Roma. La banda utilizzando un’auto hanno divelto la saracinesca ed è entrata mandando in frantumi la vetrina. Sono stati presi di mira la gioielleria e alcuni reparti di abbigliamento. Almeno quattro i malviventi. Sempre a Palermo due giovani con il volto coperto da cappellini e sciarpe sono entrati in una farmacia di via Sferracavallo: uno di loro, armato con una mazza, ha minacciato il titolare; i rapinatori hanno svuotato la cassa e sono fuggiti.

Sventato invece un colpo la notte scorsa a Zafferana Etnea. Con camion e ruspa, poi abbandonati sul posto, i malviventi avevano preso di mira l’atm della banca Agricola di Ragusa di via Garibaldi ed erano quasi pronti per la spaccata. Ma una pattuglia di carabinieri che passava nella zona è stata attirata dal rumore dei cingoli: i banditi sentendoli arrivare si sono dileguati, proprio mentre stavano scaricando l’escavatore dal tir.