Scontri tra tifoserie a Vittoria: agente ferito

VITTORIA (RAGUSA) – Momenti di tensione ieri a Vittoria poco prima dell’inizio della partita del campionato di Eccellenza contro il Milazzo. Le due tifoserie si sono scontrate all’esterno dello stadio Gianni Cosimo e un poliziotto è rimasto ferito. La società FC Vittoria Calcio esprime ferma condanna per i gravi episodi di violenza verificatisi: “La nostra società prende con decisione le distanze da qualsiasi comportamento che sia contrario ai valori di rispetto e sportività che da sempre promuoviamo. Il calcio deve essere un momento di aggregazione e festa, non un’occasione per atti di violenza”.