Papilloma: non è un’infezione esclusivamente femminile

Per anni, erroneamente, si è creduto che l’Hpv (Human Papilloma Virus) fosse in grado di far ammalare soltanto le donne. Seppur con incidenza minore rispetto alle donne, invece, può colpire anche gli uomini provocando lesioni benigne, dette condilomi e, più raramente, tumori a pene, ano, cavo orale e infertilità. Aumentare la consapevolezza sui rischi legati all’infezione da Hpv anche nel sesso maschile rappresenta, quindi, una sfida importante. I più recenti dati di letteratura riportano che un uomo su 3 di età superiore ai 15 anni ha un’infezione da Hpv e che in un caso su 5 il genotipo virale infettante è ad alto rischio o oncogeno. Altrettanto recenti studi hanno inoltre dimostrato, in pazienti con infezione da Hpv, un probabile impatto del virus sulla fecondazione, sia naturale che assistita. Questi dati sottolineano l’importanza di coinvolgere gli uomini nel controllo dell’infezione da papilloma virus.

Uno dei più grandi problemi legati all’Hpv è il fatto che l’infezione sia silente e non dia sintomi, come ad esempio bruciore urinario, che potrebbero indurre a fare un controllo. Gli uomini sono ulteriormente penalizzati in quanto per i maschi non esistono test di screening dell’infezione da Hpv come per le donne, che possono invece ricorrere a Pap test o Hpv-test. Lo ‘strumento’ più efficace di cui oggi disponiamo per fare diagnosi è l’esame obiettivo, ovvero una attenta rilevazione dei potenziali sintomi e indicatori di malattia, fatto dall’urologo nel corso di una normale visita specialistica. A Palermo l’unità operativa di Urologia del Policlinico ha attivato proprio un nuovo ambulatorio dedicato alla ricerca del papilloma virus (Hpv) nei soggetti di sesso maschile. La disponibilità di questo nuovo servizio offerto ai cittadini è finalizzata alla prevenzione, fondamentale per contrastarne la diffusione e prevenire le sue conseguenze a lungo termine.



Nasce dalla collaborazione tra l’Urologia diretta da Alchiede Simonato e l’Uoc di Microbiologia e Virologia, diretta da Giovanni Giammanco e grazie all’impegno di Giuseppina Capra, di Nicola Pavan e Leonardo Di Gregorio, sono erogati servizi di diagnostica, prevenzione e trattamento delle infezioni da Hpv. Oltre alla visita verrà effettuato un prelievo di campioni di tessuto per l’esame citologico (citobrushing dei genitali, dell’uretra), campionamento delle urine (Leonardo Di Gregorio e Gabriele Tulone) e successiva esecuzione dell’Hpv-Dna test presso l’Uc di Microbiologia e Virologia (Giuseppina Capra) per la diagnosi di laboratorio e la genotipizzazione virale. Il paziente potrà prenotare la prestazione inviando un’email, contenente i propri dati, la tessera sanitaria, un recapito telefonico e un indirizzo di posta elettronica, all’indirizzo [email protected].