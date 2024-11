Librino, pusher 17enne lancia droga dal balcone

CATANIA – La polizia di Catania ha arrestato un 17enne per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Gli agenti sono intervenuti a Librino dove era stata segnalata una lite in famiglia. Appena arrivati, i poliziotti hanno notato un ragazzo affacciato al balcone del palazzo e che, alla vista dell’auto di servizio, ha lanciato due buste. Una volta recuperate, dentro sono stati trovati marijuana suddivisa in dosi e hashish. A quel punto i poliziotti hanno effettuato una perquisizione dell’appartamento dove il 17enne risiedeva con la compagna e un figlio di pochi mesi.

Il ragazzo, nel tentativo di farla franca, ha gettato altra droga, circa 15 grammi di marijuana, nel cestino dei rifiuti della cucina. In casa sono stati trovati anche materiale vario per il confezionamento della droga e un macchinario per confezionare buste in sottovuoto. Inoltre, nell’auto del ragazzo sono state trovate alcune cartucce a salve. Al piano terra dell’immobile, in un’intercapedine a ridosso dell’impianto fognario, gli agenti hanno trovato altri 600 grammi di marijuana e una pistola a salve, sequestrati a carico di ignoti. Per il 17enne è stata disposta la custodia cautelare nell’istituto penale minorile di Acireale.