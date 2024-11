SIRACUSA – Un ragazzo di 23 anni è rimasto ferito in un agguato tesogli in serata a Ortigia. Il giovane era a bordo della sua auto quando, poco dopo le 20, è stato raggiunto da alcuni colpi di pistola ad aria compressa. A sparare sarebbero stati due giovani a bordo di una Vespa. Il 23enne non è in pericolo di vita. I carabinieri indagano per chiarire il movente. Nella zona non ci sarebbero telecamere.