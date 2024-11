Scende dall’auto in via Etnea e si denuda davanti alla ragazza

CATANIA – Ha molestato una ragazza nella parte alta di via Etnea e si è denudato davanti a lei per poi fuggire in auto. La polizia di Catania ha individuato il molestatore, un uomo di 32 anni, che si è reso protagonista dell’episodio denunciato da una 24enne. Il 32enne ha avvistato la ragazza mentre si accingeva ad attraversare la strada e ha fermato l’auto per consentirle di attraversare sulle strisce pedonali. All’improvviso però le ha tagliato la strada, salendo con le ruote anteriori del veicolo sul marciapiede. Sorpresa dalla brusca manovra, la giovane è stata costretta a fermarsi, con il conducente che è sceso dall’auto per molestarla, con i pantaloni abbassati, mostrando i genitali.

La ragazza è subito scappata, chiedendo aiuto ai passanti, mentre il giovane è rientrato in auto e si è dileguato. Acquisita la querela, i poliziotti hanno raccolto tutti gli elementi utili, passando in rassegna le immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza della zona. Individuata la targa, è stato identificato il proprietario, un residente a Misterbianco che ha diversi precedenti penali per fatti analoghi. E’ stato così denunciato violenza privata e atti osceni in luogo pubblico, oltre che multato perché era senza copertura assicurativa.