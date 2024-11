Mercoledì arancione: l’allerta continua

Continua l’allerta meteo in Sicilia. Per domani la protezione civile regionale ha diramato l’allarme arancione nella parte centro-orientale dell’Isola, previsti temporali e forti raffiche di vento. Allerta gialla in tutto il resto della Sicilia. La pioggia dovrebbe cadere a Catania soprattutto di mattina. A Siracusa, dove il maltempo in giornata ha provocato allagamenti, il sindaco Francesco Italia ha già fatto sapere che le scuole resteranno chiuse.

Nel capoluogo etneo per oggi era annunciata l’allerta rossa, tuttavia il tempo non è stato inclemente come ieri, quando diverse zone della città sono rimaste allagate per le precipitazioni costanti. Le scuole catanesi (così come quelle di tutta la fascia ionica) oggi sono rimaste chiuse, ma invece che dai temporali previsti la città è stata colpita solo da una pioggerellina e da un discreto vento.