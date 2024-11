Rapinata e violentata in casa: presi 2 uomini

MESSINA – Rapina e violenza sessuale: due uomini sono stati arrestati dalla polizia a Messina per l’aggressione a due giovani sudamericane. I fatti risalgono al 24 ottobre scorso, quando una donna venezuelana è andata al pronto soccorso dell’ospedale Papardo, dove le sono state riscontrate lesioni ed ecchimosi. Ha riferito agli agenti di aver subito poco prima violenza sessuale e di essere stata rapinata. Due uomini erano entrati nella casa che condivideva con una ragazza ecuadoregna: uno ha estratto una pistola, intimando alle donne di consegnare tutto il denaro in loro possesso, 910 euro, e i telefoni cellulari. Prima di andarsene ha abusato sessualmente di una delle due ragazze. Gli investigatori hanno individuato i due presunti autori e li hanno portati in carcere nel Ragusano.