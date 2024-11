MASCALUCIA (CATANIA) – Avrebbero incrementato, in modo significativo, la volumetria totale di tre villette a schiera in costruzione, superando quanto consentito, per realizzare una mansarda, creando così uno spazio aggiuntivo. Sono gli abusi edilizi riscontrati da carabinieri di Mascalucia, con il supporto del personale dell’ufficio tecnico del Comune. A conclusione degli accertamenti i carabinieri hanno denunciato il proprietario delle strutture, un 44enne, il titolare della ditta appaltatrice dei lavori, di 49 anni, il capo cantiere di 37 anni e l’ingegnere 64enne direttore dei lavori. Nei loro confronti è stata ipotizzata la responsabilità per “variazioni essenziali rispetto al permesso di costruire, in concorso tra loro”. A scopo cautelativo, inoltre, i carabinieri hanno proceduto al sequestro delle villette per impedire che gli abusi potessero avere ulteriori conseguenze.