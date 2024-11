CATANIA – Sorpreso dalla polizia mentre esercita l’attività di parcheggiatore abusivo nello stesso luogo nel quale è stato già sanzionato più volte per lo stesso motivo. Il protagonista è un uomo catanese che nonostante sia destinatario del Dacur, è stato sorpreso da una pattuglia mentre in via Dusmet, angolo piazza Borsellino, gesticolava agli automobilisti intenti a parcheggiare, chiedendo soldi per aver agevolato le loro manovre e per sorvegliare sulle loro macchine. Per tali motivi è stato sanzionato con contestuale sequestro della somma di denaro provento dell’attività illecita. Il 39enne, negli ultimi mesi, è stato sanzionato e denunciato per lo stesso motivo ben 8 volte dagli agenti.