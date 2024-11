Rapisce un uomo e chiede riscatto ai parenti

CALTANISSETTA – I carabinieri di Caltanissetta in collaborazione con i colleghi di Mussomeli e sotto il coordinamento della direzione distrettuale antimafia della Procura di Caltanissetta, hanno arrestato un uomo di 45 anni residente a Mussomeli, presunto responsabile, in concorso, di sequestro di persona a scopo di estorsione. Le indagini sono partite nel mese di aprile 2023 a seguito del sequestro di persona di un cittadino straniero, tenuto in ostaggio in una abitazione del comune di Mussomeli e per la cui liberazione gli autori avevano richiesto ai familiari il pagamento della somma di 500.000 dollari. Le indagini sono state inizialmente sviluppate sulla scorta delle prime indicazioni fornite dalla vittima, che dopo quattro giorni di prigionia è riuscita a scappare. Grazie agli elementi forniti si è riusciti a stringere il cerchio attorno al 45enne.