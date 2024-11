‘Getta il coltello!’: ma lui si scaglia contro gli agenti

CATANIA – La polizia ha arrestato a Catania un gambiano di 25 anni che poco prima aveva minacciato con un coltello i suoi due coinquilini, opponendo poi resistenza agli agenti. A lanciare l’allarme è stato un ragazzo di nazionalità nigeriana, che impaurito è scappato dalla casa, mentre l’altro giovane, di nazionalità senegalese, si è chiuso in cucina. I poliziotti hanno trovato il 25enne gambiano seduto sul letto della sua camera con il coltello ancora tra le mani, intimandogli più volte di gettarlo a terra. In un primo momento il giovane ha fatto cadere il coltello ma pochi secondi dopo con uno scatto fulmineo lo ha ripreso in mano tentando di aggredire gli agenti. Per fermarlo si è reso necessario l’utilizzo del taser. Il coltello, di una lunghezza di circa 30 centimetri, è stato sequestrato.