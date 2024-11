CATANIA – Domenica prossima all’interno del Parco dell’Etna verrà inaugurata “La stelle della pace nel Mediterraneo”, opera statuaria in pietra lavica realizzata dal maestro Nicola dell’Erba, che verrà installata sui Monti Sartorius. La stele nasce dall’iniziativa del Rotary Club Passport Mediterraneèe District 2110. Si tratta di due blocchi di pietra lavica alti 2 metri e 40 centimetri, uniti da un terzo blocco che fa da base e che rappresenta metaforicamente l’unità nella diversità. Un’installazione che si presenta come ambasciatrice di pace per tutta l’umanità. “La stele – dichiara la presidente del Rotary Rosaria Caltabiano – rappresenta la nostra missione: la pace. Il luogo dove verrà posta è accessibile a tutti, gratuito, all’aperto e visibile anche a distanza”.