A Catania c’è Van Gogh sponsorizzato da Renna

CATANIA – Stamattina nell’arcivescovado di Catania è stata presentata la mostra “Van Gogh-The immersive Experience”, organizzata da Alta Classe Lab, che verrà inaugurata il prossimo 15 novembre nella chiesa della Santissima Trinità (via Vittorio Emanuele II) concessa dall’Arcidiocesi. L’esposizione, per la prima volta a Catania, conduce il visitatore a vivere e sperimentare, grazie anche all’utilizzo di visori da virtual reality, le sensazioni di una una giornata con Vincent Van Gogh: dall’alba al tramonto nel villaggio di Hales in Francia.

“Incoraggiamo la valorizzazione del nostro patrimonio culturale – ha detto Luigi Renna, arcivescovo di Catania – con questo progetto avveniristico, un’esperienza immersiva che permetterà di scoprire le tante possibilità concesse dall’evoluzione tecnologica. Il visitatore potrà percepire le emozioni di vivere le opere e i luoghi abitati da Vincent Van Gogh. Confidiamo che possa essere un’opportunità per i turisti, per i catanesi e soprattutto per gli studenti del nostro territorio che troveranno nell’arte un’ispirazione per la conoscenza e per consolidare il loro sapere. Gli ambienti multisensoriali, inoltre, permettono di arricchire anche la vita culturale delle persone con disabilità”.