Militari in fila con i clienti, scatta il blitz

CATANIA – I carabinieri hanno arrestato un pusher 32enne catanese, responsabile di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio nel centro storico di Catania, in via Anastasio, nel popoloso quartiere di San Cristoforo. I militari si sono appostati vicino l’appartamento dell’uomo notando un continuo via vai di persone che, dopo avervi fatto accesso, si allontanavano solo qualche minuto dopo.

Per cui hanno deciso di intervenire e, sfruttando l’ingresso di un inconsapevole cliente che aveva lasciato il portone aperto, hanno superato la rete metallica messa a protezione della porta di ingresso. Entrati in casa, i militari hanno sorpreso il 32enne che stava sistemando su di un tavolo la sua merce, in particolare 4 dosi di marijuana del peso di circa 50 grammi, 9 bustine contenenti quasi 40 grammi di crack, un bilancino di precisione, il materiale necessario al confezionamento della droga e 235 euro, di sicuro i guadagni dell’attività di spaccio. Il pusher, quindi, è stato arrestato e posto ai domiciliari, mentre tutta la droga recuperata è stata sequestrata.