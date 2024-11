Trascina giù dal letto la madre per rubarle la borsa e la ferisce

SAN PIETRO CLARENZA (CATANIA) – I carabinieri di Camporotondo Etneo hanno arrestato, a San Pietro Clarenza, un 42enne del posto per maltrattamenti nei confronti della madre di 77 anni. La centrale operativa di Gravina di Catania, ricevuta la richiesta di aiuto di una signora appena aggredita dal figlio, ha subito inviato una pattuglia a San Pietro Clarenza, a casa della donna, trovandola in forte stato di agitazione e dolorante ad una mano.

I militari hanno chiesto l’intervento dei medici del 118 e hanno ascoltato il racconto della vittima che ha riferito di essere stata appena aggredita dal figlio che, mentre lei dormiva, sarebbe entrato in camera da letto, svegliandola e pretendendo da lei del denaro. In seguito al suo rifiuto, l’uomo avrebbe afferrato la borsa della madre posizionata sul comodino, ma lei, per impedirglielo, l’avrebbe trattenuta, venendo, però, trascinata giù dal letto dal figlio che, con forza, avrebbe avuto la meglio, causandole anche una contusione.

Dopo averle rubato la borsa, che conteneva circa 150 euro, il 42enne sarebbe scappato a bordo dell’auto della madre, per fare ritorno a casa poco dopo. I carabinieri lo hanno bloccato e portato in caserma. La donna ha deciso di sporgere querela, raccontando la sua triste storia, che durava ormai da tanti anni, durante i quali il figlio le aveva sempre chiesto del denaro e, quando lei si era rifiutata di darglielo, era subito diventato aggressivo. L’uomo è stato arrestato e rinchiuso in carcere.