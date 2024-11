Fugge contromano sulla A29 con la droga in auto

TRAPANI – I carabinieri di Trapani, durante l’esecuzione di un posto di controllo nel centro cittadino, hanno intimato l’alt a un 26enne, che è fuggito alla guida della propria autovettura. Per scappare dai carabinieri, il 26enne avrebbe persino imboccato la A29 in contromano, incurante dei veicoli che sopraggiungevano nel senso opposto, mettendo a serio rischio l’incolumità propria, degli utenti della strada e dei militari. È servito l’intervento di più equipaggi per bloccare la folle corsa del 26enne che, a seguito di perquisizione personale, è stato trovato in possesso di dosi di hashish e marijuana. L’uomo è stato arrestato.