“La Vardera ha offeso mia madre e ho reagito in maniera scorretta”

“Mi sono auto-sospeso per mettere nelle condizioni di non intaccare il partito, i lavori parlamentari e per spiegare tutta questa vicenda assurda, che mi ha messo in una gogna mediatica. L’ho fatto nei confronti del mio partito per cercare di metterlo fuori da vicende che hanno visto coinvolti anche i miei familiari. E’ stata una scelta di piena responsabilità”. Così Carlo Auteri, deputato regionale di Fdi, intervenendo alla trasmissione “Il Punto” su Telecolor. Il deputato Auteri è stato coinvolto in una vicenda denunciata dal parlamentare Ismaele La Vardera (gruppo misto): avrebbe percepito, attraverso un’associazione teatrale a lui riconducibile, contributi regionali per quasi 500 mila euro approvati dall’Ars e destinata a due società dove figuravano la madre e la moglie.

Auteri è nell’occhio del ciclone per avere rivolto frasi minacciose al collega parlamentare La Verdera che le ha rese pubbliche dopo avere registrato il colloquio avvenuto qualche giorno fa davanti alla toilette del Parlamento siciliano proprio sulla vicenda dei finanziamenti di cui l’ex Iena aveva parlato anche in aula, ma senza fare il nome del collega meloniano.

Auteri ha aggiunto: “Mi sono confrontato con i vertici del partito, con l’onorevole Donzelli, gli chiesto di accettare la mia auto-sospensione. Chiedo scusa per le parole che ho rivolto al collega Ismaele La Vardera. Sono stato inseguito da lui per una settimana. All’interno del Parlamento, negli assessorati. Chiedeva informazioni su dove dormissi, poi ha offeso mia madre e ho reagito in maniera scorretta. Non ho mai minacciato nessuno nella mia vita. Mi sono sempre occupato da 25 anni di cultura”.

Sui fondi assegnati alle due società, l’ultimo finanziamento stanziato questa settimana in una norma della manovra-quater approvata dall’Assemblea, Auteri ha detto: “Ho proposto alla deputazione catanese di sostenere un teatro ma non ho mai firmato un emendamento che assegna fondi all’associazione Teatrando. In quel maxi emendamento sono inserite le richieste di tutti i partiti”.

Auteri si è auto-sospeso da FdI ma non dal gruppo parlamentare dell’Assemblea regionale: “Deciderà il mio gruppo – continua Auteri intervenendo alla trasmissione “Il Punto” -. Se esco anche dal gruppo parlamentare di FdI, mi trovo insieme a Ismaele La Vardera e Gianfranco Micciché. Siamo alle comiche. Quello sarebbe un altro scoop, in effetti”.

Poi l’affondo di Auteri al governatore Schifani: “Monopolio di FdI rispetto al Turismo dopo Cannes e See Sicily? Posso garantire che non c’è. Dopo il terremoto See Sicily ci troviamo di fronte a un altro meccanismo: in questo momento la mia impressione è che il turismo sia commissariato dal presidente della Regione. Non c’è un monopolio di FdI. Noi in questo momento storico siamo commissariati dal presidente della Regione, dopo quella vicenda assurda, che è stata il See Sicily, che mette nelle condizioni di non gestire l’assessorato al Turismo. Il presidente della Regione sistematicamente entra a gamba tesa nell’assessorato al Turismo e decide, alcune volte, senza comunicarlo all’assessore”.

Pronta la replica di Ismaele La Vardera, del gruppo misto, intervenuto nel corso della trasmissione, in diretta, alla presenza di Carlo Auteri: “Sono scioccato. Mentre io posso dimostrare che lui mi ha minacciato, lui sta distogliendo l’attenzione da minacce gravissime. Non dovrebbe auto-sospendersi, dovrebbe lasciare il Parlamento. Lui ha fondato l’associazione, una persona come lui dovrebbe ritirarsi a vita privata, non fare il deputato”.

Intanto, con una nota il capogruppo di FdI all’Ars, Giorgio Assenza, chiarisce la posizione del parlamentare regionale: “Per quanto mi riguarda, nel momento in cui Carlo Auteri dichiara di essersi auto-sospeso da FdI automaticamente è fuori dal gruppo parlamentare di Fratelli d’Italia dell’Assemblea regionale siciliana”. In base al regolamento parlamentare, spetta al deputato comunicare il cambio di gruppo e l’eventuale passaggio ad altro gruppo, viene assegnato al Misto nel caso non venga palesata l’adesione a un nuovo gruppo. Se Auteri dovesse transitare nel gruppo Misto si ritroverebbe assieme proprio a La Vardera.