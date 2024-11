TRECASTAGNI (CATANIA) – Ancora un furto con spaccata in provincia di Catania. Stavolta a essere colpita è stata la banca Unicredit di Trecastagni, in corso Europa: sempre lo stesso metodo, ovvero le strade bloccate e una ruspa per sfondare il muro e prendere il bancomat. La banda ha compiuto l’assalto intorno alle 2.30 di notte, scappando poi senza portare via la ruspa, che come al solito è risultata rubata. Sulle tracce dei ladri ci sono i carabinieri.