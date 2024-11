‘Moon rock’ e ‘hashish mousse’ nello zaino del pusher catanese

CATANIA – I carabinieri di Catania hanno arrestato un 26enne per detenzione e spaccio di droga. E’ stato beccato nel quartiere di Cibali, in seguito a una segnalazione, nella zona tra il viale Mario Rapisardi e via Giuseppe Fava, a bordo di uno scooter. Il giovane, alla vista dei militari, ha cercato di allontanarsi, ma non ha avuto scampo ed è stato subito circondato e bloccato. Durante il controllo, i carabinieri hanno subito percepito un forte odore di marijuana proveniente dallo zaino che portava sulle spalle. Dentro, infatti, sono state trovate 43 dosi di marijuana, 4 involucri di ‘moonrock’, una sostanza marrone con consistenza simile a piccoli ciottoli rivestiti di resina concentrata di cannabis, 4 dosi di ‘dry’, un derivato solido della cannabis e una dose di ‘hashish mousse’, una variante morbida dell’hashish. Il giovane, con precedenti per droga, aveva con sé anche 7 sigarette elettroniche ad alto contenuto di Thc e 560 euro in contanti. Tutta la droga sequestrata avrebbe fruttato circa 5.000 euro. Per il 26enne sono stati disposti gli arresti domiciliari.