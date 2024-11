Inibizione per Faggiano

Inibizione sino al 26 dicembre prossimo e ammenda di 500 euro. E’ la sanzione del giudice sportivo a carico del ds del Catania Daniele Faggiano (foto Catania Fc Facebook), allontanato dal campo poco prima della fine del primo tempo ad Avellino insieme a un dirigente irpino.

La sanzione è motivata così: “A) per avere, al 46° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro e un comportamento non corretto nei confronti di un tesserato avversario in quanto, durante una mass confrontation, abbandonava l’aera tecnica e protestava nei confronti dell’Arbitro così provocando la reazione dei tesserati avversari e in particolare del SIG. MOSCARITOLO; B) per avere reiterato il comportamento nei confronti del SIG. MOSCARITOLO in quanto, dopo la notifica del provvedimento di espulsione, mentre abbandonava il terreno di gioco, proferiva frasi minacciose nei confronti dello stesso”.

Stessa inibizione, ma senza ammenda, per lo stesso Moscaritolo “A) per avere, al 46° minuto del primo tempo, tenuto un comportamento non corretto nei confronti di un tesserato avversario in quanto, durante una mass confrontation, tentava più volte di raggiungere il SIG. FAGGIANO venendo prontamente fermato da un tesserato avversario; B) per avere, reiterato il predetto comportamento in quanto, dopo la notifica del provvedimento di espulsione, mentre abbandonava il terreno di gioco, proferiva frasi minacciose nei confronti dello stesso”.