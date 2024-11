“Il professore mi mise la mano sotto i vestiti”

“E’ la prima volta che racconto questa storia in pubblico”. L’attrice catanese Barbara Giordano ha condiviso un terribile episodio durante il convegno “Tante facce ma è sempre violenza” promosso a Montecitorio dall’intergruppo della Camera per le donne, i diritti e le pari opportunità, in corrispondenza con la Giornata internazionale contro a violenza sulle donne. “Ero al secondo anno all’Accademia di arte drammatica. Il professore sembrava una persona per bene: eravamo solo io e lui, nel corso di una lezione individuale, e all’improvviso mi ha messo le mani sotto i vestiti, nelle mutande. Sono rimasta pietrificata, non riuscivo più a muovermi. Mi parlava di gestione vocale e del respiro e continuava a toccarmi, come se tutto facesse parte della lezione. In tanti non mi hanno creduto”.

(video da Youtube)

La 37enne è figlia di Mariella Lo Giudice, notissima attrice catanese di teatro scomparsa nel 2011. Recentemente è stata protagonista del film “Indagine su una storia d’amore”. E’ tra le fondatrici di Amleta, associazione il cui scopo è “contrastare la disparità e la violenza di genere nel mondo dello spettacolo”.