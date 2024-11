Catania-Trapani 0-0

Formazioni ufficiali e risultato aggiornato in tempo reale. Su Telecolor tre ore live con Diretta Stadio: collegamenti dal Massimino, analisi del match, le interviste post partita in anteprima e i vostri commenti via WhatsApp (3427712855).

Catania (3-4-1-2): Adamonis; Allegra, Quaini, Sechi; Bonaccorso, Luperini, Forti, Ciniero; Privitera; Popovic, Montalto. Allenatore: Toscano. A disposizione: Bethers, Butano; Di Gennaro, Castellini; Raimo, Verna, Jiménez, Carpani, Anastasio; Stoppa, Coriolano; Inglese, D’Andrea, D’Emilio, Corallo.