Il Catania viaggia da solo

E’ ufficiale il divieto di trasferta per Avellino-Catania. In occasione del big match del prossimo turno di Serie C, in programma sabato alle 15, non saranno quindi messi in vendita biglietti per i residenti nella provincia di Catania. Lo stop, ampiamente previsto, segue quello di Crotone e gli scontri con i tifosi della Cavese in Calabria al rientro dalla partita giocata dalla squadra di Toscano a Torre del Greco (foto Catania Fc Facebook).

La gara del Partenio-Lombardi verrà trasmessa in diretta esclusiva su Telecolor. La nostra emittente, detentrice dei diritti tv del club rossazzurro, proporrà anche questa volta una versione extra large di Diretta Stadio: 4 ore live a partire dalle 14 con la presentazione dell’incontro e le interviste pre gara ai protagonisti, la telecronaca del match e un ricco post gara con le voci di allenatore e giocatori. In studio Alberto Cigalini in conduzione, Angelo Gagliano e Giulia Tipo per l’angolo social. Telecronaca di Angelo Patanè e Carlo Breve.