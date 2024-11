Torture e abusi: arrestati 11 agenti penitenziari

TRAPANI – Venticinque poliziotti penitenziari, accusati di tortura e abuso d’autorità contro detenuti del carcere Pietro Cerulli di Trapani, sono stati raggiunti da misure cautelari e interdittive: 11 arresti domiciliari e 14 sospensioni dal pubblico ufficio. Emessi decreti di perquisizione, per un totale di 46 indagati. Le indagini, partite nel 2021, sono scattate dopo alcune denunce dei detenuti, i quali avrebbero subito maltrattamenti in luoghi privi di telecamere, che una volta installate avrebbero registrato violenze reiterate da parte di agenti.

“Apprendiamo la notizia con sgomento – dice Gennarino De Fazio, segretario generale della Uilpa polizia penitenziaria -. Sono ormai decine le indagini pressoché in tutta Italia, e centinaia gli agenti indagati, sospesi dal servizio e talvolta condannati. Ovviamente chi sbaglia deve essere individuato e perseguito, ma se a farlo sono centinaia diventa evidente la patogenicità del sistema che non solo non protegge, ma evidentemente favorisce e addirittura induce all’errore. Non si può parlare di mele marce, ma è la cesta marcia che fa imputridire ciò che contiene. La crisi penitenziaria perdura da troppo tempo ed è ormai giunta al limite del baratro più totale. Non solo il sovraffollamento detentivo (sono oltre 15 mila i detenuti oltre la capienza) e le carenze organiche (alla polizia mancano più di 18 mila unità), ma anche le deficienze organizzative e negli equipaggiamenti, così come la sostanziale assenza di un vertice. La polizia penitenziaria è stremata nelle forze, mortificata nell’orgoglio e persino impaurita nello svolgere il proprio lavoro. Dall’inizio dell’anno sono oltre 3 mila le aggressioni che ha subito”.