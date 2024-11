Sei su ladro-cam: preso il 30enne a Catania

CATANIA – Un 30enne catanese pluripregiudicato è stato individuato dopo la denuncia di una donna che aveva lasciato la sua utilitaria nel parcheggio di un supermercato di viale Mario Rapisardi. Quando è andata a riprenderla si è resa conto che la portiera anteriore lato guida era stata forzata e che erano stati portati via i gruppi ottici posteriori. Per sfortuna del ladro c’era una dash cam installata all’interno della macchina, di cui il malvivente non si era accorto. Così la polizia è riuscita a riconoscere l’autore del furto, già noto per i numerosi precedenti penali. Nelle immagini si nota il giovane che intorno alle 15, dopo aver forzato la serratura della portiera, entra nell’auto rovistando nei portaoggetti alla ricerca di qualcosa di valore. Non avendo trovato nulla di suo gradimento, servendosi di una chiave inglese arraffa i gruppi ottici posteriori dell’utilitaria, dandosi poi alla fuga.