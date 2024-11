CATANIA – Un open day con gli specialisti per colloqui informativi, visite infettivologiche gratuite per Ist (infezioni sessualmente trasmissibili) e propedeutiche alla prescrizione della Prep (profilassi pre esposizione) con offerta di counseling e test Hiv e sifilide si svolgerà sabato prossimo nell’ospedale San Marco. Sarà anche promossa la vaccinazione contro il papillomavirus, infezione molto diffusa tra gli uomini ed eventualmente una diagnostica più approfondita. Dalle 9 alle 13 al sesto piano dell’edificio B, ingresso B2 dalla ‘main street’, i medici saranno a disposizione in tre ambulatori per dare suggerimenti, rispondere alle domande, effettuare visite ed esami in totale anonimato e offrire supporto psicologico e di orientamento ai pazienti con Hiv. Non sarà necessaria la prenotazione e si proseguirà fino a esaurimento della disponibilità.