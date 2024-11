Il ‘panino’ era l’hashish, i ‘minuti’ indicavano le dosi

PALERMO – La Polizia a Palermo ha sgominato una banda che a Brancaccio spacciava dosi di crack e hashish, a tutte le ore del giorno e della notte, anche a domicilio e su ordinazione, facendo anche fronte a richieste provenienti dalla provincia. Agenti del commissariato hanno eseguito un’ordinanza di misura cautelare per spaccio di sostanze stupefacenti nei confronti di 10 persone: applicando nei confronti di due la custodia cautelare in carcere, gli arresti domiciliari per quattro e per altri quattro la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Le indagini, tra febbraio e marzo scorsi, hanno documentato le cessioni di droga attraverso tradizionali servizi operativi su strada e servizi di videosorveglianza. La base operativa dell’organizzazione era rappresentata da un appartamento al piano terra a Brancaccio, residenza di un uomo al vertice del gruppo e che in quello stabile stava scontando una condanna in regime di detenzione domiciliare.

Secondo l’accusa, durante le operazioni di consegna delle dosi ai ‘clienti’ si faceva aiutare da moglie e figlio. Entrambi ricorrevano a diversi accorgimenti per ridurre al minimo i rischi, come quello di non lasciare la droga in casa e nascondere parte delle dosi all’interno delle loro auto, parcheggiate in zona, ricavando nascondigli in parti come il tappo carburante.

Attorno c’erano pusher fidati che garantivano le consegne per tutto il giorno anche in comuni limitrofi e che venivano riforniti dal ‘capo’, di ciclomotori e telefonini di servizio. Due i canali di approvvigionamento: il primo attraverso una donna, anche lei finita nell’inchiesta, il secondo, più strutturato, composto da alcuni pregiudicati del quartiere Falsomiele.

Nel corso delle intercettazioni, inoltre, più volte gli indagati utilizzavano termini convenzionali per riferirsi al tipo di droga da spacciare, come per esempio “di giorno” e “di notte”, per indicare, rispettivamente, la cocaina e il crack, oppure “quella da fumare”, intendendo con la stessa il crack, per via del fatto che viene assunta inalando il fumo dopo aver surriscaldato i cristalli nelle pipette. Tra gli altri termini utilizzati anche quelli di “minuto” e “minuti”, riferiti, rispettivamente, a una singola dose o più, ma anche quello di “panini”, chiaro riferimento ai panetti di hashish.