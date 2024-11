‘Nonna rock’ e ‘Jingle band’: 4 piccoli siciliani allo Zecchino d’oro

Ci sono anche quattro bambini siciliani tra quelli in gara per la 67esima edizione dello Zecchino d’oro, che sarà trasmessa su Rai 1 in diretta venerdì, sabato e domenica prossimi (semifinali e finale). A interpretare i 14 brani, sempre dal vivo, 19 piccoli cantanti provenienti da 11 regioni d’Italia, accompagnati dal Piccolo Coro dell’Antoniano. La Sicilia schiera Riccardo, 9 anni, di Marsala (“Il principe Futù”); Martina, 10 anni, di Trapani (“Nonna rock”); Kira, 8 anni, di Messina (“Jingle band”); Gabriele, 4 anni, di Aci Catena (“Per un pezzetto di terra”).

L’ultimo atto sarà condotto come di consueto dal direttore artistico Carlo Conti, mentre il 29 e il 30 novembre presenterà una coppia inedita formata da Carolina Bentivenga e Lorenzo Baglioni. Le 14 nuove canzoni sono firmate da 36 autori, sia esperti di musica per bambini sia attori, scrittori, produttori e grandi artisti, tra cui Red Canzian, Luca Argentero, Johnson Righeira e Andrea Mingardi.

In ognuna delle prime due puntate i brani saranno votati da una giuria di grandi, composta da ospiti e amici dell’Antoniano, e da una giuria di bimbi, giuria ufficiale dello Zecchino d’Oro, composta da 20 bambini che cambieranno di puntata in puntata, a cui si aggiungerà il voto del Piccolo Coro dell’Antoniano. I voti verranno poi sommati a quelli della finale di domenica. Tanti ospiti a comporre la giuria di grandi: Tosca D’Aquino, Carolina Rey e Lino Banfi per la prima puntata; Gabriele Cirilli e Daniela Ferolla per la seconda, in cui ritorna anche Lino Banfi; in finale Caterina Balivo, Elisabetta Ferracini, Bianca Guaccero. Ospiti della finale anche i Ricchi e Poveri che presenteranno il loro ultimo brano.

Grande ritorno in questa edizione 2024 sarà quello di Topo Gigio, che sarà presente in tutte le puntate e alla finale vestirà anche i panni del giurato. È dal 2006 che non è nel cast fisso del programma.