Catanesi rischiano di cadere nel dirupo

AGRIGENTO – Due catanesi, che si erano addentrati con l’auto lungo la reggia trazzera che attraversa il demanio all’interno della riserva naturale orientata di monte Cammarata, sono stati salvati dagli uomini del distaccamento forestale dell’Agrigentino. A causa del fondo stradale viscido e fangoso i due escursionisti non sono riusciti a tornare indietro e tentando e ritentando di guadagnare strada, hanno rischiato di scivolare con l’auto in un dirupo. Attivati i soccorsi, la pattuglia, grazie alle coordinate geografiche inviate dai malcapitati e all’impiego del drone in dotazione della forestale, è riuscita prima a individuare l’auto e poi a mettere in salvo i due.