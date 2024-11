Catania: rubano il bancomat, traditi dall’sms

CATANIA – La polizia ha denunciato un 31enne italiano e una donna 30enne di cittadinanza bulgara i quali, dopo aver rubato una carta di debito, l’avevano utilizzata per acquistare prodotti alimentari in un bar dell’aeroporto di Catania. Le indagini sono partite a seguito della denuncia di una donna che ha riferito agli agenti di aver subito il furto della propria carta mentre si trovava sul pullman per raggiungere l’aeroporto di Catania. In particolare, la signora ha raccontato di essersi accorta del furto in seguito alla ricezione di un sms, sul proprio telefono cellulare, che la avvertiva di una transazione a suo carico, presso un bar dell’aerostazione, transazione legata all’utilizzo della carta le era stata rubata.

I poliziotti, a questo punto, hanno acquisito informazioni dai dipendenti dell’esercizio commerciale, che ha anche fornito le descrizioni dei due individui che avevano indebitamente usato la carta. Così sono stati in grado di rintracciare i due proprio all’interno della sala partenze. Entrambi, inizialmente, hanno cercato di negare ogni coinvolgimento nella vicenda ma mentre venivano interrogati dai poliziotti, la donna con un maldestro tentativo ha provato a disfarsi della carta gettandola all’interno di un contenitore dei rifiuti. I poliziotti si sono però accorti di quanto stava accadendo e hanno recuperato la carta. I due sono stati denunciati per furto aggravato, nonché indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti.