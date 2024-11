Bloccavano le ambulanze, multati 35 automobilisti catanesi

CATANIA – Hanno lasciato l’auto nelle corsie riservate ai mezzi di soccorso e per questa ragione 35 automobilisti indisciplinati sono stati multati a Catania dalla polizia. Le macchine che sono state trovate in sosta selvaggia in via Santa Sofia impedivano il passaggio delle ambulanze dirette al pronto soccorso del Policlinico. Una ‘prassi’ del tutto consueta nella zona, che però di solito viene ignorata dalle forze dell’ordine.

Altri trenta verbali sono scattati nella stessa area per guida senza casco, mancanza di copertura assicurativa, guida senza patente. In via Vescovo Maurizio è stato effettuato un posto di controllo per verificare l’utilizzo del casco da parte degli studenti di un vicino istituto scolastico. Complessivamente oltre 10.000 euro di sanzioni. I controlli hanno riguardato anche i lavavetri di via Vincenzo Giuffrida e i parcheggiatori abusivi nella zona del lungomare.