BELPASSO (CATANIA) – I carabinieri di Belpasso, supportati dai tecnici della società elettrica Enel, hanno effettuato verifiche su attività commerciali e abitazioni private, denunciando 8 condomini per furto aggravato di energia elettrica. I controlli hanno riguardato una palazzina di una zona periferica del paese, composta da otto appartamenti dove, per tutti i contatori presenti, era stato effettuato un allaccio abusivo diretto alla rete elettrica nazionale, causando ammanchi per più di 20 mila euro. Un intero palazzo, dunque, abitato da operai e casalinghe, che non pagava bollette ma negli appartamenti erano presenti numerosi climatizzatori e stufe elettriche, oltre ad altri elettrodomestici ad alto assorbimento di corrente.