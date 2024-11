SANT’ALESSIO SICULO (MESSINA) – I carabinieri di Taormina hanno arrestato a Sant’Alessio Siculo un 61enne catanese pregiudicato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. In casa hanno trovato oltre 450 grammi di marijuana contenuti in una busta nascosta dentro il cuscino del divano. Il 61enne è stato posto agli arresti domiciliari.