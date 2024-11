Evade e torna a spacciare in via Capo Passero

CATANIA – I carabinieri di Catania hanno arrestato un 38enne di Gravina, già sottoposto ai domiciliari, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio ed evasione. I militari lo hanno sorpreso in via Capo Passero, nel quartiere Trappeto, nonostante fosse relegato ai domiciliari per reati di droga, sul ‘posto di lavoro’. Si muoveva tra i portici delle palazzine, munito del ‘corredo’ tipico dei pusher, tenendo alcune buste in una mano e nell’altra una radio ricetrasmittente collegata con le vedette, incaricate di dare l’allarme nel caso dell’arrivo delle forze dell’ordine. Quando è scattato il blitz, infatti, il 38enne è stato subito avvisato via radio della presenza dei carabinieri, perciò, è scappato all’interno di una palazzina, chiudendo il cancello con un chiavistello dall’interno. Ma i militari sono riusciti a entrare nell’edificio da una porta posteriore, sorprendendolo alle spalle. Nelle buste che aveva con sé sono state trovate 31 dosi di cocaina, 32 di crack e 22 di marijuana. Il 38enne è stato ricondotto ai domiciliari col braccialetto elettronico.